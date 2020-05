Pour LeBron James, l’Amérique n’aime pas les noirs

Les Etats-Unis sont au beau milieu d'une crise sociale et raciale qui découle de l'accumulation de drames et de discriminations à l'encontre de la communauté noire aux Etats-Unis. LeBron James n'a pas publié de long communiqué, mais la star des Los Angeles Lakers suit évidemment de très près la situation dans son pays. Et si le message posté sur son compte Twitter est bref, l'impact est là. Qu'une superstar planétaire, adulée par des millions d'Américains et d'étrangers, fasse ce constat, est absolument édifiant.

"Pourquoi l'Amérique ne nous aime-t-elle pas nous aussi ? Gardons la tête haute et restons forts. Nous ne pouvons compter que sur nous".

Le post de LeBron James montre bien qu'il déplore le trop faible soutien des "autres" Américains, ceux-là même qui bénéficient d'un privilège dont ils n'ont pas conscience ou dont ils ne veulent pas prendre conscience.

La NBA reprendra vraisemblablement dans deux mois, mais dans quel contexte ? Tous les joueurs auront-ils la tête au sport, si la situation n'évolue pas rapidement ? Le 31 juillet, Donald Trump sera toujours président des Etats-Unis et la police pourra poursuivre ses exactions en toute impunité...