LeBron James se rapproche d’un gros record en playoffs

La longévité de LeBron James impressionne la planète basket. Voilà dix-sept ans que le King évolue en NBA. Des dizaines d’années aux sommets, et des longues campagnes de playoffs. Avec un paquet de victoires amassées. 161 à ce stade de la compétition plus précisément. Le chiffre est important. Important parce qu’il s’agit d’un record codétenu avec un autre joueur emblématique – moins starifié cependant – des Los Angeles Lakers : Derek Fisher.

With a win tonight, LeBron James tied Derek Fisher for the most wins by a player in NBA postseason history (161). He also passed Ray Allen for the 2nd most 3-Pt FG in the playoffs pic.twitter.com/ci0cQC4YlG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 7, 2020