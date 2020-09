Cette fois-ci, LeBron James n’a pas flanché dans le money time

3 tirs, autant de ratés, 1 petit rebond, pas le moindre point. Rien de plus, en neuf minutes passées sur le parquet au cours du quatrième quart temps. LeBron James s’est volatilisé au moment où son équipe en avait le plus besoin lors du Game 1 entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers. Une ligne de statistiques peu fameuse qui rappelle ses heures les plus sombres, quand le King, alors sans couronne, disparaissait à chaque fin de match contre les Dallas Mavericks lors des finales 2011.

LeBron a disparu au pire moment dans le game 1

Aujourd’hui, en 2020, plus personne ne s’inquiète. Le natif d’Akron possède trois bagues et sa capacité à réagir est bien documentée en highlights sur YouTube. La réaction d’orgueil ne faisait aucun doute. LBJ n’a pas déçu. Cette nuit, lors du Game 2, il tenait à prendre le contrôle de la partie dans les dernières minutes. Avec brio. Alors que ses Lakers étaient menés de 2 points, il s’est mis à zigzaguer dans la défense texane. Voire parfois à foncer tout droit, comme si les défenseurs n’étaient que des vulgaires plots. Aérien, dominateur, incisif et inspiré, il a porté sa franchise vers une victoire importante (117-109).

« Mes coéquipiers s’attendent à ce que je sois agressif. Soit pour scorer, soit pour leur faire la passe », confiait l’intéressé.

28 points, 11 rebonds et 9 passes à l’arrivée. Au bord du triple-double. Avec 8 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 blocks – dont un décisif sur Russell Westbrook – et une interception dans le money time. Du grand LeBron James.

« Il a été super agressif, en faisant ce qu’il a l’habitude de faire. Il a mené l’équipe, il a bloqué des tirs, conclu des alley-oops, tout ce qu’il fallait pour nous faire gagner. Ce n’est pas dur de le suivre », notait Markieff Morris.

Avec un leader retrouvé, les Angelenos ont égalisé dans la série. Ils vont avoir besoin d’autres performances de ce type de LeBron James pour sortir Houston et ainsi se qualifier en finales de Conférence.