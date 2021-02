LeBron James vient de dépasser Wilt Chamberlain au troisième rang du classement des joueurs ayant marqué le plus de paniers dans leur carrière en NBA. Grâce à sa longévité et son talent, le "King" est très bien classé dans plusieurs classements all-time, sans toutefois en dominer un à l'heure qu'il est. A 36 ans et 37 jours, LeBron a encore quelques années devant lui pour cimenter sa place dans le grand livre des records de la NBA. Mais lesquels peut-il raisonnablement viser ? On fait un petit point.

Le nombre de points marqués

On a longtemps considéré - et beaucoup considèrent encore - que Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points en carrière étaient intouchables. A l'heure actuelle, il manque 3 568 points à LeBron James pour égaler "KAJ". La moyenne de LeBron en carrière est de 27 points par match. Depuis qu'il porte le maillot des Los Angeles Lakers, il a un peu fait évoluer son jeu et se concentre un peu plus sur la passe (il était le meilleur passeur de la ligue la saison dernière), mais tourne tout de même encore autour des 25 points de moyenne, comme cette saison.

En étant raisonnables et en tablant donc sur le fait que le "Chosen One" sera plutôt sur du 25 pts/match au mieux jusqu'à ce qu'il raccroche, il ne pourrait pas battre le record de Kareem avant 142 matches, ce qui correspondrait à un moment de la saison 2022-2023. En décembre 2023, LeBron aura 39 ans. Sera-t-il toujours capable de scorer autant ? Sera-t-il encore là ?

Jabbar a joué jusqu'à 42 ans. Vu le phénomène physique qu'est LBJ, il n'y a pas de raison que son corps le lâche d'ici là. Il y a donc de bonnes chances que ce record tombe un jour, sauf baisse drastique de production, ce qui reste une possibilité.

Ah, et il faudra aussi doubler Karl Malone, toujours deuxième avec 36 928 points.

