LeBron James rend hommage aux Raptors qui ont « l’ADN d’un champion »

La finale NBA 2019 aurait-elle été différente avec la présence de Kevin Durant ? Sans aucun doute. Les Raptors auraient-ils quand même été champions ? C'est possible. Reste que ces "what if" appartiennent à la fiction et que la réalité a vu les Raptors monter sur le toit de la NBA. Avec le départ de leur MVP, Kawhi Leonard, on s'attendait à voir des Raptors loin, très loin du doublé. Là encore, les Canadiens ont surpris. Sous l'impulsion de leur nouveau go-to-guy Pascal Siakam, et avec un groupe toujours aussi bien dirigé par Nick Nurse, les Raptors sont toujours là. Eux qui ont, pendant tant d'années, buté sur un seul homme. En partant à l'Ouest vers le soleil de Los Angeles, LeBron James a libéré la voie. Battu cette nuit par les champions, le King a tenu à les féliciter. Et n'hésite pas à parler d'eux comme d'un concurrent sérieux pour le titre.

"C'est une superbe équipe. Ils sont champions. On ne leur donne pas assez de crédit. Il n'y a pas de "si", de "et" ou de "mais". Ils sont exceptionnellement bien coachés et ont l'ADN d'un champion. Les médias ne leur ont pas donné assez de crédit parce que Kawhi est parti mais les joueurs de cette ligue savent quelle sorte d'équipe ils sont."

De quoi créer s'offrir une seconde finale consécutive, qui plus est face aux Lakers de LeBron James ? Ce serait en tout cas intéressant à voir puisque les californiens ont perdu les deux rencontres de la saison face à Toronto. Et de manière plus globale, cela fait onze matches d'affilé que les Lakers n'ont pas réussi à s'imposer face aux Dinos.

