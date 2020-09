LeBron James répond salement à Colby Covington et ses détracteurs

Forcément, avec ses prises de position, LeBron James ne se fait pas que des amis. Notamment chez les fans de Donald Trump. Ce week-end, il s’est fait attaquer par médias interposés par deux personnalités du sport américain. Alors, après, le match 2, il s’est fait plaisir. Pas avec la meilleure des punchlines, certes, mais ça a dû le soulager.

C’est d’abord Colby Covington, combattant UFC fervent supporter de Trump, qui a traité LeBron d’ « immense lâche ». Un message relayé et appuyé par Aubrey Huff. Huff est un ancien champion MLB (deux fois) et désormais animateur radio. C’est aussi un poète au style tout à fait contestable comme en témoigne son tweet :

. @ColbyCovMMA calling @KingJames spineless is the only sports message I can get behind this year! Eat a dick Lebron. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Après la victoire au buzzer des Los Angeles Lakers, Lebron James a eu quelques mots doux pour les deux trublions :

Lakers’ LeBron James on critics: “Anybody can talk from outside but if they got into the ring or got into the arena, probably 10 times out of 10, they’d s—- their pants.” pic.twitter.com/QjhIoKomyV

— Ben Golliver (@BenGolliver) September 21, 2020