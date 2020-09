Colby Covington répond à LeBron et s’attaque à sa mère… ça va mal finir cette histoire

C'est reparti pour un round entre LeBron James et Colby Covington, qui s'en prend maintenant à la crédibilité du "King"... et à sa mère.

C'est un peu le feuilleton de ce début de semaine dans le milieu du sport US. Colby Covington, le combattant UFC pro-Trump (euphémisme) et LeBron James, s'envoient des scuds depuis dimanche. Covington a d'abord traité le "King" des Los Angeles Lakers "d'immense lâche" sur un tacle totalement gratuit après un combat. LeBron lui a répondu avec finesse, en expliquant qu'en cas de bagarre sur le ring, le lutteur "chierait probablement dans son froc".

On pouvait espérer que l'échange s'arrête là, mais la groupie du président américain s'est sentie obligée de sortir le lance-flammes, en réponse aux internautes qui l'estimaient incapable de dominer LeBron James dans l'octogone.

"LOL, tous ces fragiles qui pensent que LeBron James tiendrait 10 secondes face à moi... Si ce lâche avait les couilles ou la capacité de botter le cul de qui que ce soit, Delonte West aurait perdu ses dents bien avant d'être devenu accro à la meth".

LeBron James est « un immense lâche » selon le combattant UFC Covington

Colby Covington est un personnage exécrable et la punchline est d'une violence assez folle. Pour rappel, la rumeur disait que Delonte West, ancien coéquipier de LeBron James à Cleveland, avait fréquenté un temps Gloria, la mère du "King". Sans que ce ne soit lié à ce qui tient peut-être de la légende urbaine, West a ensuite vécu une descente aux enfers, avec de graves problèmes de santé mentale et d'addiction.

Les dernières nouvelles de l'ex-arrière des Cavs n'étaient pas bonnes puisqu'il était apparemment à la rue et très loin de pouvoir sortir de cette terrible spirale. Bref, l'attaque de Covington impliquant à la fois West et la mère de LeBron n'est donc pas des plus classes.

Ce serait peut-être quand même mieux pour tout le monde si LeBron James décidait d'arrêter les frais et de se concentrer sur autre chose. Au hasard, la finale de la Conférence Ouest où les Los Angeles Lakers mènent 2 à 0 contre les Denver Nuggets.