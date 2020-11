LeBron James réagit à la reprise NBA, ça sent la frustration

71. C’est le chiffre à retenir. 71, comme le nombre de jours qui seront écoulés entre le Game 6 des finales NBA 2020 et le coup d’envoi de la saison suivante. Soit l’intersaison la plus courte de l’histoire, et de loin. Toutes ligues (majeures) US confondues. Et ça ne plait pas à LeBron James. Il lui a suffit d’un emoji, bienvenue dans l’ère moderne, pour manifester son mécontentement sur les réseaux sociaux.

On peut comprendre que le King voulait se reposer. Et à juste titre d’ailleurs ! Il va avoir 36 ans en décembre et il sort déjà d’une longue saison conclue par un titre NBA. Danny Green laissait même entendre que la superstar ne jouerait pas le premier mois de l’année si la ligue s’entêtait à reprendre avant Noël.

LeBron James prêt à zapper tout le premier mois de la saison ?

Ce qui a été fortement démenti depuis. James va sans doute jouer. Mais peut-être pas en se donnant à fond. Il a même plaisanté sur le fait qu’il jouerait la carotte en attaque pendant les premières semaines de compétition.

Les joueurs, et notamment les stars, voulaient reprendre en janvier. Mais cette différence d’uns mois avait un coût important pour la NBA. En plus de raccourcir encore la saison, ou d’empiéter sur les Jeux Olympiques – ce qui représenterait une forte concurrence en termes d’audience.

Le Syndicat s’est finalement ravisé et les athlètes ont accepté la proposition des responsables NBA. Au grand désespoir de LeBron James. Mais d’un autre côté, les huit équipes non invitées dans la bulle Disney n’ont pas disputé un match depuis neuf mois ! Et c’est là aussi un record. Pas sûr qu'elles avaient envie d'attendre plus longtemps.

La saison débutera avant Noël, les joueurs ont voté !