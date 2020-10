LeBron James prêt à zapper tout le premier mois de la saison 2021 ?

La NBA a un peu surpris son monde en annonçant qu'elle visait un démarrage de la saison 2020-2021 le 22 décembre, juste avant Noël. Les bruits les plus récents faisaient plutôt état d'un début en janvier ou février, pour une refonte totale du modèle qui existe depuis des lustres. Une reprise des matches à peine plus de deux mois après le sacre des Los Angeles Lakers en Finales NBA pourrait avoir une conséquence inattendue : l'absence de certains joueurs importants sur la ligne de départ. Et même du plus important - au sens business du terme - de tous, LeBron James.

Le "King" ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, mais l'un de ses coéquipiers l'a fait pour lui. Lors de son passage chez the Ringer, Danny Green a clairement évoqué la possibilité de vacances prolongées pour LeBron James.

"Je pense que la plupart des gars, si vous leur dites que l'on reprend en décembre, diront qu'ils ne seront pas là. Avec une reprise aussi tôt, je ne m'attends pas à voir LeBron pour le premier mois de la saison. Il s'entraînera avec nous, mais je ne le vois pas, lui et d'autres, être là de leur plein gré. Il a été en Finales sur 10 des 17 années de sa carrière en NBA. C'est épuisant".

Malgré cette crainte, il est peu probable que les joueurs dans leur ensemble s'opposent à la date visée par la ligue. En réussissant à repartir dès le 22 décembre, la NBA créerait, a priori, plus de 500 millions de dollars de bénéfices supplémentaires. Après une année passée à limiter autant que possible les pertes, on imagine que la ligue et le Board des gouverneurs saisira la moindre opportunité de combler le déficit.

"Il est très peu probable que les joueurs demandent à repousser la date de reprise. Beaucoup de stars n'ont pas joué depuis longtemps. Certains sont sortis de la bulle il y a pas mal de temps et d'autres n'auront pas joué depuis un an".

Egoïstement, on est tenté de dire qu'au plus tôt la saison démarrera, au plus tôt ça nous conviendra. Mais en termes d'organisation pour des équipes comme Los Angeles ou Miami, avec un training camp que l'on annonce programmé pour le 1er décembre, la coupure aura été beaucoup plus courte que pour bien d'autres équipes et il faudra trouver le moyen d'éviter les blessures.