Spencer Dinwiddie est l'un des joueurs NBA les plus divertissants sur Twitter. Comme il le dit lui-même, il agit comme un fan et fait des remarques et des commentaires de fan, sauf qu'au contraire des internautes, il a la crédibilité pour le faire au vu de sa profession. L'autre jour, le meneur des Brooklyn Nets a pu constater que les fans de LeBron James ne laissaient rien passer sur leur idole. En réponse à une vidéo où LeBron effaçait deux joueurs des Sixers après un dribble dans le dos et entre les jambes de son coéquipier Tristan Thompson, Spencer Dinwiddie avait expliqué que selon lui le geste du "King" était absolument involontaire.

Il y a évidemment eu tempête dans ses mention ce qui lui servirait de leçon pour la prochaine fois, se disait-on.

Cette semaine, en commentant une nouvelle action de LeBron, à savoir une passe aveugle sublime pour Ante Zizic, Spencer Dinwiddie s'est osé à un petit coucou à la communauté des fans du "Chosen One" avec un hashtag assez évocateur.

"Celle-là, il l'a clairement faite volontairement ! #LesBronSexuelsCassezVousDeMesMentions"

Definitely did this one on purpose 🤙🏾#BronSexualsFuckOuttaMyMentions 🤣 https://t.co/IwGARSiCgm — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) April 2, 2020

Les "Bronsexuels", ce sont ces fans hardcore de LeBron James qui n'admettent aucune critique, ni débat à son sujet. Il y en a un peu partout dans le monde du basket...