Ben Simmons, vous y croyez encore ?

Ben Simmons a donc apparemment refusé de rejoindre les New York Knicks, qui lui ont proposé un contrat d'un an autour du salaire minimum. Est-ce que ce qu'il a montré entre les Nets et les Clippers la saison dernière, avec 51 matches joués, pour environ 5 points, 5 passes et 5 rebonds de moyenne, sera suffisant pour lui permettre de refuser des offres de ce genre ?

Surtout, est-ce que quelqu'un croit encore à un arc rédempteur pour Ben Simmons, tantôt blessé, tantôt trop incertain mentalement pour dépasser ses craintes de blessures ? J'ai eu envie d'y croire. Défensivement et en termes de playmaking, il a normalement de quoi avoir sa place dans une équipe compétitive. Mais laquelle ?

Je reste persuadé qu'il lui faut un petit marché médiatique, avec si possible un gros rôle dans une équipe en phase de transition..

Et vous ?