Réunion secrète entre les stars NBA : Ce qui s’est vraiment dit !

Exclusif ! On a eu accès aux conversations privées de la réunion "secrète" de LeBron James et des autres stars NBA. Enfin, presque... #FakeNews

Alors que la NBA jauge encore la possibilité de reprendre la saison cet été, LeBron James et les autres stars de la ligue se sont entretenus lors d’un meeting « secret ». Heureusement, nous avons pu mettre la main sur cette conversation WhatsApp...

*LeBron James a créé le groupe #StriveForGreatness#LetsSaveTheSeason !*

*LeBron James a invité Kawhi Leonard, Chris Paul, Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant dans le groupe*

LeBron « KING » James : Yo les jeunes. Bon, on la reprend cette saison ? C’est pas tout, mais j’ai un titre à gagner moi. Dans les années 90, coronavirus ou pas, on jouait. Pas de sang, pas de faute. La bonne époque, quoi. Vous ne connaissez rien. Bref, allez let’s go, on reprend dès demain #Enrouteversmaquatrièmebague #TheLastDance.

Giannis Antetokounmpo : Demain ? Non, demain ça ne va pas être possible pour moi les gars. Je n’ai pas touché un ballon depuis deux mois ! Il caille dans le Wisconsin, on ne peut pas jouer dehors. Et je n’ai même pas de panier de toute façon.

James Harden : T’façon, qu’est-ce tu parles toi. T’as jamais su tirer. T’es juste un grand qui court.

LeBron « KING » James : Pas grave Little G – tu permets que je t’appelle Little G, t’es un peu mon petit – le tir, ça ne s’oublie pas, c’est comme le vélo ! Tu ne vas quand même pas faire la fiotte ? Ahhhhhhhhhhh, vous les nouvelles stars là… vous êtes trop sensibles. Nous, dans les années 80, on était des vrais bonhommes. On jouait quoi qu’il arrive #LoveOfTheGame.

Chris Paul : D’accord pour reprendre, mais il nous faut un lieu neutre, quadrillé, une zone protégée, des gants, des masques, des tests disponibles matin et soir pour chaque joueur, chaque coach et chaque membre de nos familles. Il nous faut du gel pour les mains, des agents de sécurité pour nous et nos proches. Militons mes frères ! En tant que Président du Syndicat des joueurs, je vais plaider notre cause auprès de la NBA. On ne se laissera pas faire !

Damian Lillard : Je débarque dans la convers en Converses, les petites frappes je blesse, c’est du vrai rap de tess, le micro je teste, un-deux, un-deux, KD est une tapette.

LeBron « KING » James : POP POP POP POP ! DAME TIMEEEEEEE. Putain, ça c’est de la punchline. PUUUUUULL UUUUUUUP. Hey, Dame, faut trop que je fasse un son avec toi #MCFromAkron.

Giannis Antetokounmpo : Plus sérieusement, Khris Middleton non plus n’a pas pu s’entraîner correctement pendant le confinement. Et George Hill n’est pas vraiment chaud pour rejouer. Bref, nous on préfère attendre l’an prochain.

James Harden : Tu méritais pas le MVP, t’es qu’une merde.

LeBron « KING » James : Mais allez, un peu de courage là ! Moi j’ai Jared Dudley et JaVale McGee dans mon équipe, ça équilibre. Allez, les mecs, un petit tournoi à Las Vegas. Comme ça vous pourrez sortir, profiter des casinos des machines à sous, des femmes... tout ça toute la nuit, juste avant de jouer le lendemain à 5 heures 30 du matin contre mon équipe #MambaMentality ! C’est pas un super plan ? Hey, Kawhi, toi qui aimes les clubs de strip-tease ça devrait te plaire #enconversesdevantunepairedefesses #Dametasvujerappeaussi #CGolri.

Kawhi Leonard : Non.

Giannis Antetokounmpo : #CGolri ? Vous êtes sûr que c’est LeBron qui écrit ? C’est certain, c’est un fake. Y'a que un vieux de 50 balais pour dire ça.

James Harden : Mais ferme-là toi, grande asperge. Tu sais faire quoi à part aller tout droit ?

LeBron « KING » James : Haha, c’est vrai que j’ai connu la NBA des années 70, les bonnes bastons, la ligue à ses débuts, la crise de la cocaïne dans les vestiaires, tout ça. Mais toujours prêt à donner des leçons aux petits jeunes #Jamaisfini.

Chris Paul : Las Vegas c’est une bonne idée mais il nous faut des chambres désinfectées jour et nuit, des thermomètres à l’entrée de chaque salle, des transports sécurisés, des médicaments. Bref. Faisons valoir nos droits mes amis !

Giannis Antetokounmpo : Salut Kawhi, c’est vrai que Steve Ballmer vous a livré du matériel ? Tu peux me décrire en détail ce que vous avez reçu avec les références s’il-te-plait ? C’est pour demander la même chose au propriétaire des Bucks, merci.

James Harden : Hey, mais élastique man ouvre encore une fois ta bouche et tu vas voir. T’as zéro technique. Rien.

Kawhi Leonard : OK.

Chris Paul : Tu as raison Giannis ! Nous avons besoin de vélos de course, de poids, de tapis, d’haltères, d’un programme de self-défense, de combinaisons de plongée. Bref. Prenons-en aux propriétaires ! Menons la révolution camarades !

Kevin Durant : Moi je ne sais pas les gars, pour reprendre la saison. Est-ce qu’on peut faire une équipe avec les joueurs des franchises non qualifiées en playoffs ? Genre Stephen, Klay, moi…

Stephen Curry : Yo, c’est Draymond là, j’ai pris le téléphone de Steph. Bon, déjà, Kevin casse-toi de là, on ne veut pas de toi mec ! T’as cru qu’on avait eu besoin de toi pour gagner des titres ? C’est toi qui avais besoin de nous, tocard ! On a gagné sans toi. On a gagné avant toi. Et on gagnera après toi ! Tu te souviens de 2016 ducon ? L’année où tu menais 3-1 avec le Thunder et qu’on a quand même éliminé ta tête de rat ? Et ben on a gagné 73 matches cette année là. SANS TOI. Allez, ciao les bouffons.

* Stephen Curry a quitté le groupe #StriveForGreatness#LetsSaveTheSeason !*