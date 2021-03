LeBron James voit déjà très grand pour LaMelo Ball

A 36 ans, LeBron James n'a pas vraiment l'intention de laisser sa place aux jeunes. Pas encore. Pour autant, l'ailier des Los Angeles Lakers n'hésite jamais à s'emballer sur le potentiel de certains talents. La nuit dernière, le King (37 points) a encore sorti le grand jeu pour dominer les Charlotte Hornets (116-105).

Et au passage, le natif d'Akron a apprécié la performance de LaMelo Ball. Performant depuis plusieurs mois, le meneur de jeu a compilé 26 points, 7 passes décisives et 5 rebonds. Et malgré la défaite des Hornets, James a souligné les qualités du #3 pick de la Draft NBA 2020.

"Il est bien trop bon pour son âge ! Sa vitesse, sa rapidité, sa capacité à prendre des tirs et à pénétrer dans la raquette... Et il va uniquement s'améliorer à partir de maintenant. A tous les matches, il a une opportunité d'apprendre. Au fil de la saison et même au fil de sa carrière, il va devenir de plus en plus fort. Lui et Lonzo, ce sont deux joueurs vraiment uniques et ils le démontrent tous les soirs", a ainsi apprécié LeBron James pour ESPN.

Loin des sorties parfois polémiques de LaVar Ball, Lonzo et LaMelo sont effectivement en train de se faire un prénom en NBA. Et à seulement 19 ans, le prodige des Hornets paraît donc promis à un très grand avenir. Même LeBron James le dit...

