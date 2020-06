Les Blazers vont être légèrement avantagés dans la course au playoffs

Une seule équipe n'a pas voté pour le format de reprise à 22 équipes, les Portland Trail Blazers. Pour eux, il y avait mieux à faire, c'est à dire un retour à 20 équipes. Logique puisque ils auraient eu plus de chances de se qualifier. À croire que l'effet Jean-Michel Aulas, qui milite pour un retour de la Ligue 1 (Lyon n'étant qualifié pour aucune coupe d'Europe) a dépassé l'Atlantique. Cependant, les Blazers vont peut-être être l'équipe à qui va profiter cette formule inédite qui comportera 8 matches de saison régulière, plus une confrontation en trois matches entre le 8e et le 9e si l'écart est inférieur ou égal à 4 matches. À l'heure actuelle, la bande à Lillard est à 3,5 matches de Memphis. Tout comme les Pelicans et les Kings. San Antonio est à 4 matches.

Les Blazers n'avaient l'avantage ni sur les Pelicans, ni sur les Kings

Mais quel est l'avantage alors pour décrocher cette 9e place ? En temps normal lors d'une égalité entre deux équipes, c'est le tie-breaker qui prime. Donc le bilan entre les deux franchises concernées. Ce ne sera pas le cas en Floride puisque, et c'est logique, chacun n'aura pas joué le même nombre de rencontres. Ce sera donc le pourcentage de victoire qui fera foi. À ce petit jeu, celui des Blazers grimpe à 43,9%. Celui des King et Pelicans, à égalité avec Portland mais qui disputeront deux matches de moins, sont à 43,8%... Une aubaine sachant que Portland a été sweepé par New Orleans (0-4) et n'a pas fait mieux que Sacramento (2-2) pendant cette saison régulière.