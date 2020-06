Pourquoi les Blazers ont voté contre le nouveau format NBA

Le retour de la NBA est validé ! Les propriétaires des franchises ont accepté la proposition faite par Adam Silver lors d’un vote hier soir. 29 équipes y étaient favorables… et une seule a refusé ce nouveau format avec 22 équipes invitées à Orlando. Il s’agit des Portland Trail Blazers. Pourtant l’organisation de l’Oregon fait partie des formations qui seront présentes à Disneyworld. Alors pourquoi cette position ? Selon Chris Haynes de Yahoo! Sports, les Blazers préféraient un retour de la NBA avec 20 clubs.

Yahoo Sources: Portland preferred a 20-team return-to-play format, thus one of the reasons why they voted no to the 22-team format.

La raison paraît assez logique : ils voulaient optimiser leurs chances de se qualifier en playoffs. Dans l’idéal, ils semblaient même vouloir un mini tournoi entre les quatre ou cinq équipes en ballottage à l’Ouest pour obtenir le dernier ticket.

Dans le format actuel, les Blazers ont évidemment une chance. Ils sont actuellement neuvièmes de leur Conférence avec trois victoires de moins que les Grizzlies. Mais remonter trois victoires en seulement huit matches n’est pas une mince affaire. Même s’ils n’y parviennent pas, ils auront une chance de reprendre le huitième spot en terminant neuvième. Il leur faudrait alors gagner deux rencontres de suite lors d’une mini série contre Memphis – qui se qualifierait dès sa première victoire.

Le vote des Blazers a été visiblement fortement influencé par la décision des joueurs, qui ont été écoutés par leurs dirigeants. Même si la démarche n’a pas abouti, c’est un signe fort envoyé par Jody Allen à ses employés, qui apprécieront.

We play for an ownership group that actually listens to its players and has a backbone. We voiced what we felt was the best option and they followed our lead. I commend our front office and Jody Allen. https://t.co/mAj5EzeiUh

— CJ McCollum (@CJMcCollum) June 4, 2020