Les Brooklyn Nets, ambitieux en défense mais encore loin du compte

Avec leur recrutement 5 étoiles de l’été dernier, les Brooklyn Nets ne se contenteront pas d’une saison solide. Avec Kevin Durant et Kyrie Irving, et Steve Nash à la baguette, ils ne visent forcément que le titre.

Alors le head coach sera attendu au tournant. Offensivement, il faudra bien évidemment trouver le bon équilibre, mais il ne devrait pas avoir de souci. KD et Irving peuvent scorer dans n’importe quelle situation.

En outre, la qualité du supporting cast va lui permettre d’implémenter une nouvelle version de l’attaque qu’il dirigeait sur le terrain quand il était joueur. Et qui a inspiré un grand nombre d’équipes actuelles. Il l’a d’ailleurs confirmé il y a quelques semaines : les Brooklyn Nets joueront le « Seven Seconds Or Less » que pratiquaient les Phoenix Suns.

C’est en revanche sur la défense que Steve Nash devra faire ses preuves en tant que coach. Raillé toute sa carrière en tant que défenseur, il sait que c’est un secteur essentiel pour une équipe visant le titre. L’an dernier, les trois meilleurs bilans de la saison étaient détenus par les trois meilleures défenses.

« De toute évidence, nous devons être une excellente équipe défensive pour prétendre au titre », expliquait-il pendant le training camp de BK. « Si vous n’êtes pas une grande équipe en défense, vous n’êtes pas connectés, vous n’avez pas cet esprit de compétition collectivement, et le titre n’est pas à votre portée, c’est sûr. »

Ça pourrait prêter à sourire venant de sa part. Mais s’il n’était absolument pas un stoppeur , ses Phoenix Suns de la grande époque était en revanche très sous-estimés en tant que défense collective.

Une défense longue à mettre en place

Quoi qu’il en soit, dès le début des entraînements, Steve Nash a mis l’accent sur une défense agressive. Il a d’ailleurs engagé Ime Udoka dans son staff, et a surtout retenu Jacques Vaughn, le head coach intérimaire dans la bulle, qui sera de facto son responsable de la défense.

Une défense qui sera donc agressive. A l’image du changement que Vaughn avait opéré dans la bulle, où les principes tranchaient avec la philosophie plus conservatrice de Kenny Atkinson.

« Défensivement, on change un peu les choses », confirmait Joe Harris début décembre. « C’est un peu plus comparable à la défense que son faisait dans la bulle. C’est plus agressif. » « On essaie de déséquilibrer l’attaque adverse, de la sortir de son rythme, d’être plus agressif. D’utiliser notre longueur et nos qualités athlétiques, nos protecteurs de cercle, pour permettre aux arrières de mettre plus de pressions sur les porteurs de balles. »

Voilà pour les ambitions de début de saison. Qu’en pense Steve Nash après les matches amicaux ?

« Je suis fier de la manière dont ils ont défendu, il y a beaucoup de bonnes choses », assure-t-il. « Mais on a encore un long chemin à parcourir comme on peut s’y attendre. On a eu quoi ? 10, 11 entraînements ? Défensivement, ça va être un long chemin toute la saison pour continuer à progresser et devenir la meilleure équipe que l’on puisse être en défense. »

Ce type de défense ne se met pas en place en quelques entraînements et matches de présaison. L’attaque non plus d’ailleurs. Mais ce sera moins compliqué. Et avec Kevin Durant et Kyrie Irving, les Brooklyn Nets trouveront toujours le moyen de scorer le temps que le schéma offensif s’installe petit à petit.

En défense en revanche, c’est une toute nouvelle culture à construire tout au long de la saison pour arriver fin prêt au moment où les défenses sont réellement challengées :

« Il y a certaines défenses qui vous permettent de vous en sortir sans problème en saison régulière. Mais quand on arrive aux derniers joueurs et aux dernières équipes encore en course, vous voulez être capable d’avoir un schéma défensif pour les stopper », explique Jarrett Allen. « Et c’est ce qu’on essaie de mettre en place. »

S’ils y parviennent, les Brooklyn Nets ne seront forcément pas loin du titre. Et la défense ne sera plus un sujet de moquerie pour Steve Nash.