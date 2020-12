Steve Nash prêt à relancer le « seven seconds or less » aux Nets !

Pour sa première année sur un banc en NBA, Steve Nash sera attendu au tournant. Nommé à la surprise générale aux Brooklyn Nets, l'entraîneur canadien n'aura pas le droit à l'erreur. Avec Kyrie Irving et Kevin Durant, l'objectif de cette équipe est d'ores et déjà connu : le titre NBA.

En plus de gérer les deux stars, l'ancien meneur va devoir imposer son style au collectif des Nets. Et avec son inexpérience à ce poste de coach, l'homme de 46 ans va bien évidemment se reposer sur son passé de joueur. Sans surprise, il va ainsi utiliser le fameux "seven seconds or less" des Phoenix Suns. Un style de jeu très rapide, qui consiste à prendre un tir en 7 secondes ou moins.

"Nous voulons jouer avec un rythme élevé. Nous voulons pousser le ballon sur les transitions et jouer dans les espaces. Et sur demi-terrain, nous voulons prendre des décisions rapides, écarter le jeu et profiter de nos qualités. Nous avons des intérieurs avec une bonne verticalité, donc nous allons pouvoir mettre de la pression dans la raquette. Et ensuite, il faudra étirer le jeu pour rendre notre attaque difficile à couvrir. Bien évidemment, il va y avoir des similitudes avec le 'seven seconds or less' des Suns. Mais je crois qu'il s'agit d'un style de plus en plus répandu", a estimé Steve Nash pour CLNS Media.

Le titre ou rien, les Nets de Steve Nash annoncent déjà la couleur

Avec la présence de Mike D'Antoni dans son staff, Steve Nash va avoir les clés pour mettre en place ce style. Et effectivement, dans la NBA actuelle, avec l'importance des tirs à longue distance, ce tempo élevé peut très bien fonctionner.

Pour le natif de Johannesbourg, l'important sera désormais de susciter l'adhésion de son groupe autour de ce projet. Et notamment de la part des deux superstars...