Les Clippers voudraient se renforcer avec Marcus Morris

Deuxièmes de l'Ouest derrière les Lakers, les Clippers montent doucement en puissance. Leur duo Paul George et Kawhi Leonard prend ses marques, tant offensivement que défensivement. Avec eux, c'est toute une équipe qui est au diapason. D'ici Noël, il y aura deux tests importants, contre Houston jeudi et les Lakers le 25. Si deux victoires ne seraient pas illogiques, perdre ce double chocs pourrait faire réfléchir l'état-major. Depuis hier, plusieurs rumeurs relayées par le Bleacher Report rapportent que la formation californienne envisagerait un renfort de poids. Andre Iguodala est toujours présent dans leur esprit, mais il ne sera vraisemblablement disponible que fin février, soit après la deadline. Une autre piste mène tout à l'Est du pays, en particulier à New York. La saison des Knicks étant déjà terminée, quelques joueurs pourraient être sur le marché, notamment ceux qui n'ont qu'un an de contrat. Marcus Morris en fait partie et il intéresse Doc Rivers beaucoup les dirigeants.

Déjà l'été dernier, l'ancien ailier des C's étaient sur les tablette de la franchise. Elle avait même préparé une offre de trois ans. Mais il a préféré San Antonio dans un premier temps avant finalement de prendre la route de Big Apple. Cet échec reste l'une des déceptions de l'été si fructueux des Clippers. ESPN croit savoir que pour le récupérer, l'organisation entend bien offrir Mo Harkless, Pat Patterson et un premier tour de Draft. Seule satisfaction des Knicks, Marcus Morris apporterait encore un plus dans une équipe qui ne manque déjà pas de ressources offensives et défensives. Et avec un cinq Harrell-Morris-George-Leonard-Williams (ou Beverley) aurait une sacrée allure.