Les Lakers prêts à se jeter sur un ancien All-Star s’il est coupé ?

D'ici le 25 mars, et même un peu plus, les franchises NBA auront l'occasion de modifier leur effectif. Il y aura les trades dans un premier temps, puis la valse de joueurs coupés. C'est ce second volet qui intéresse particulièrement les candidats au titre comme les Los Angeles Lakers. Les champions en titre ont bien faire leurs devoirs pendant l'intersaison, et cela se confirme avec un début de saison très appréciable. Le tout avec un Anthony Davis pas encore bien remis en route.

Comme l'an passé, la concurrence est rude. Il y a les Clippers, les Nets, les Sixers et le Jazz qui n'en finit plus de surprendre. Il faut donc s'armer au mieux pour chasser ce doublé. Flairer les bonnes opportunités est la priorité en Californie qui peut tout aussi bien terminer l'exercice sans lifting.

Sauf qu'à Cleveland, il y a quelqu'un qui les intéresse. Surtout à un prix très réduit. Depuis l'arrivée de Jarrett Allen, l'avenir d'André Drummond, en fin de contrat cet été, dans l'Ohio est scellé. Reste maintenant à lui trouver une porte de sortie. Les Cavs vont évidemment tout faire pour l'échanger et ne pas le lâcher dans un petit quelque chose en échange. Les Lakers, eux, attendent seulement un buy-out.

Passé le 25 mars, le GM Koby Altman pourra le couper. Et donc faire un petit cadeau à l'enfant du pays LeBron James. Néanmoins, la compatibilité entre les Lakers et Andre Drummond n'a rien de flagrant. Le big man a besoin de la balle exclusivement poste bas pour exister. Et s'il est un rebondeur hors pair, sa défense est à revoir, notamment comme intimidateur.

En revanche, s'il accepte son rôle, qui sera de prendre les rebonds et avoir quelques positions, sans rechigner, il peut être un sacré pigiste pour Frank Vogel.

Un ancien champion NBA sur la piste Andre Drummond