Entre les Lakers et les Clippers, il n'y pas que sur le terrain qu'on essaye de se répondre. Les deux franchises ont animé le marché ces derniers jours. Pendant que Marcus Morris rejoignait Kawhi Leonard et sa bande, son frère jumeau Markieff prenait la direction de l'ennemi intime. Et à la signature de Reggie Jackson, les Lakers vont peut-être répliquer avec l'arrivée d'un arrière scoreur. Tandis que JR Smith avait eu droit à un essai, ce sera au tour de Dion Waiters, dont le nom circulait depuis plusieurs jours à LA, de rencontrer la franchise californienne. Selon Chris Haynes de Yahoo ! Sports, le rendez-vous a été fixé à lundi.

Tradé par Miami à Memphis dans le deal impliquant Andre Iguodala, l'ancien des Cavs et du Thunder avait ensuite été immédiatement coupé. Entre blessures et suspensions, Dion Waiters ne s'est clairement pas distingué par ses performances sportives cette saison avec seulement trois sorties. Mais son talent est toujours là, et son profil de feu-follet est un peu ce qu'il manque aux Angelenos sur les lignes extérieures.

Les stats de Dion Waiters