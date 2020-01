On craignait le pire à la vue des images et les Dallas Mavericks ont confirmé le premier diagnostic établi pour Dwight Powell. Le pivot texan souffre bien d'une rupture du tendon d'Achille. Sa saison est donc d'ores et déjà terminée., Un gros coup dur pour le staff de Rick Carlisle tant Powell était précieux dans son rôle d'energizer et de voltigeur au sein de l'équipe. Sa connexion avec Luka Doncic était notamment l'un des points forts de l'attaque des Mavs. Même si la franchise a plusieurs solutions sous le coude avec Porzingis, Marjanovic, Maxi Kleber ou même Finney-Smith qui peut occuper le poste 4, elle regarde également sur le marché. ESPN nous apprend que Joakim Noah a été contacté ces dernières heures.

Le Français, toujours à la recherche d'une équipe, a un profil totalement différent de Powell. Mais son expérience et ses qualités défensives peuvent aider les Mavericks d'ici la fin de la saison régulière. Son vision du jeu pourrait également faire du bien sur quelques séquences. À bientôt 35 ans, Noah avait effectué une demie-saison convaincante l'an passé à Memphis.

Les stats de Joakim Noah