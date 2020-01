On vous en parlait dans le CQFR ce matin, mais ça ne sent pas bon du tout pour Dwight Powell. Les Dallas Mavericks risquent même de devoir se passer de leur pivot titulaire jusqu'à la fin de la saison. L'intérieur s'est blessé tout seul sur un démarrage après 9 minutes de jeu cette nuit contre les Los Angeles Clippers. Même sans avoir fait médecine, la douleur qui a frappé Powell et sa chute dans la foulée ressemblent fort à une rupture du tendon d'Achille. Le staff médical l'a évacué du terrain et des examens vont être effectués pour déterminer ce qu'il en est.

Replay of Dwight Powell's injury shows the shockwave go up his leg #MFFL pic.twitter.com/9RPdP3RtsO — NBA Hustle (@Hustle_NBA) January 22, 2020

Les Mavs, si les craintes autour de Dwight Powell se confirment, vont probablement devoir se pencher sur le marché des free agents ou tenter de monter un trade avant la deadline. Boban Marjanovic récupérera quelques minutes de temps de jeu, mais on sait que le Serbe ne peut assumer une charge trop importante sur la durée.

Les stats de Dwight Powell en 2019-2020