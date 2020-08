Les Nets vont s’activer pour leur futur coach, quatre candidats émergent

Sans toutes leurs stars, les Brooklyn Nets étonnent dans la bulle. On leur prédisait assurément la perte de leur 7e place, au détriment d'Orlando. Mais avec une second-unit menée par Caris LeVert, Joe Harris et Jarrett Allen, les New-Yorkais sont même l'une des meilleurs équipes en Floride avec quatre succès en six rencontres. Dont deux énormes perf' contre les Bucks et les Clippers. Conséquence, les Nets resteront bien à cette 7e place et affronteront les Raptors au premier tour.

Un beau tour de force pour Jacque Vaughn, nommé en lieu et place de Kenny Atkinson, licencié début mars. On pouvait donc légitimement penser que l'intérimaire puisse garder les rênes l'an prochain. Mais The Athletic nous apprend que ce n'est pas vraiment le projet des dirigeants. Selon le média US, les premières démarches pour trouver leur nouvel homme fort débuteront dès que la saison de Brooklyn sera terminée.

Trois assistants et un consultant en lice pour coacher les Nets

Mais qui donc pourrait reprendre le flambeau ? Quatre noms sont cités. Et aucun n'a aujourd'hui un poste d'entraîneur principal. Jason Kidd et Tyronn Lue sont à l'heure actuelle assistants aux Lakers et Clippers. Les deux hommes ont néanmoins une certaine expérience, surtout le second qui a été champion en 2016 avec Cleveland. Lue est même le choix numéro un de Kyrie Irving. Kidd a été lui un temps en embuscade pour rafler la mise chez les Knicks. Tom Thibodeau, grandissime favori pour le poste, lui a finalement été préféré.

Kyrie Irving vote Tyronn Lue

La rumeur Jeff Van Gundy ressort également. Sauf que le consultant n'a plus coaché en NBA depuis 2007 et sa dernière expérience aux Houston Rockets. Et le voir revenir sur le devant de la scène, qui plus est avec une équipe candidate au titre, reste peu probable. Remarquez, nous n'en sommes plus à une surprise près.

Et pour finir, celui qui a la cote un peu partout. Assistant de Gregg Popovich à San Antonio, Ime Udoka était pressenti pour succéder à Jim Boylen aux Bulls. La crise étant passée par là, Chicago a préféré s'éviter de lourdes dépenses en licenciant Boylen. Le Nigérian est un disciple de Pop (et donc une connaissance du GM Sean Marks, ancien de la maison Spurs), ce qui ouvre pas mal de portes en NBA. Mais il reste sans expérience. Le choix sera donc risqué, d'autant plus avec l'effectif et les ambitions des Nets.