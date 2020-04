C'était l'une des grosses surprises du mois de mars, quand la NBA tournait encore à plein régime. Alors qu'il avait remis, avec l'aide de la direction, les Brooklyn Nets sur la carte de la conférence Est, Kenny Atkinson a préféré plier bagages, totalement à la surprise générale. Des infos qui sont ressorties de ce mini-tremblement de terre, on apprenait qu'Atkinson n'avait visiblement plus le contrôle du vestiaire. Et surtout, il affectionnait particulièrement l'équipe de col bleus qui s'était hissé à la 7e place de l'Est l'an passé. Cette saison, les arrivées de Kyrie Irving et Kevin Durant (même s'il n'a pas encore évolué sous ses nouvelles couleurs) ont changé la donne. Ce star-système, il n'en voulait et a donc préféré prendre les devants en quittant son poste, en accord avec le FO.

Jacques Vaughn a pris le relais mais l'intérimaire verra sa mission prendre fin au bout de cette saison, si jamais elle se termine un jour. Il faut donc un nouveau maître à bord, un nouveau commandant, un gars plus gestionnaire d'égos que fin tacticien. Des premières rumeurs apparues, un nom a rapidement fait surface, celui de Tyronn Lue. Celui qui était sur le banc lors du titre des Cavs en 2016 est désiré par Kyrie et il semble que ce soit réciproque selon le New York Daily News.

Reste que l'actuel assistant de Doc Rivers aux Clippers va sans doute être exigeant d'un point de vue salarial. L'été dernier, il était tout proche de prendre en mains les Los Angeles Lakers. Mais un désaccord sur la durée du contrat (18M sur trois ans) ainsi que sur la composition de son staff (la direction exigeait que Jason Kidd soit son assistant) avaient finalement poussé Tyronn Lue a refusé le poste. Quoi qu'il en soit, il a les faveurs de Kyrie Irving et ça ne peut qu'aider lors d'éventuelles négociations.