Nets – Bucks : un exploit inédit depuis près de trente ans en NBA !

En tapant les Bucks, premiers de la ligue, les Brooklyn Nets et leur équipe G ont réalisé un upset considérable. Le plus grand depuis 27 ans en NBA

94%. C'est le pourcentage de la totalité des paris qui étaient en faveur des Milwaukee Bucks. Quoi de plus logique puisqu'il y avait sur le papier, un univers d'écart entre les deux franchises. D'un côté, le leader de la ligue, candidat au titre et au complet. De l'autre, les Nets, sur qui le destin s'est acharné pendant cette coupure. Mais en plus de tous les absents annoncés dans la bulle (Durant, Irving, Dimwiddie, Jordan, Chandler, Prince), le staff avait décidé de laisser au repos Joe Harris, Caris LeVert et Jarrett Allen. Soit neuf joueurs au total manquant à l'appel. Sur le papier, encore une fois, il semblait quasi impossible de voir une autre issue qu'une victoire de Milwaukee, voir un bon blowout.

Le jour de gloire de Timothé Luwawu-Cabarrot

Mais à Disney, la magie a opéré. Cette équipe de Brooklyn, menée par des troisièmes voir quatrièmes couteaux, a déjoué absolument tous les pronostics. Sans doute la plus grosse surprise de la saison. ESPN nous apprend même qu'il s'agit même du plus gros upset depuis 1993, soit 27 ans. Avant la rencontre, les Nets bénéficiant d'un différentiel de +19, et d'une côte globale de 17 contre 1 ! Et jamais, donc depuis 93, une équipe aussi défavorisée au niveau des paris n'avait réussi à l'emporter. La dernière fois, les deux équipes concernées étaient les Mavs et Sonics du duo Payton-Kemp avec Dallas à +19,5.

Un exploit à la touche tricolore puisque l'homme du match n'était autre que Timothé Luwawu-Cabarrot avec 26 points. Bon, il faut souligner aussi que Mike Budenholzer avait choisi de faire beaucoup tourner. Sur sa rotation à 13 jours, tous ont joué entre 16 et 24 minutes. Cela ne rendra néanmoins pas ce succès moins retentissant pour des Nets qu'on annonçait, comme les Wizards, venir en touristes dans la bulle.