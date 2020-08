Complètement dingue. L’upset de ce quart de siècle, selon les cotes des bookmakers. Les Brooklyn Nets, privés de leurs superstars mais aussi des principaux membres de leurs rotations, étaient donnés à 19 contre 1 avant d’affronter les Milwaukee Bucks, premiers à l’Est, hier soir. Et ils ont gagné ! 119-116. Ils ont gagné avec un cinq majeur essentiellement composé d’anciens pensionnaires de la G-League. Parmi eux, le Français Timothé Luwawu-Cabarrot.

Titulaire, l’international tricolore (3 sélection) s’est offert son record en carrière. 26 points, à 8 sur 12 aux tirs et notamment 5 sur 7 à trois-points. Le moteur de la victoire la plus surprenante – toujours selon les parieurs – depuis 1993. TLC a été très précieux pour son équipe. De par son activité en première période mais surtout grâce à son sang-froid dans les moments les plus importants de la rencontre.

Parce que les Nets ont mené quasiment tout du long avant de subir un run des Bucks remaniés (Giannis Antetokounmpo n’a joué que 16 minutes). Un 16-0 qui a remis Milwaukee aux commandes. Mais à 107-110, avec trois points de retard, Timothé Luwawu-Cabarrot a planté deux tirs primés pour redonner l’avantage à son équipe. Brillant, et clutch en plus.

« Tim a fait du très bon boulot », commentait son coéquipier Chris Chiozza. « Il était prêt. Il a été agressif d’entrée et il a profité des espaces en rentrant ses tirs. »

Se tenir prêt constamment, c’est la règle d’or pour tous les joueurs de bout de rotation pour qui les soirs se suivent mais ne se ressemblent pas. Au-delà de la huitième ou neuvième place dans la hiérarchie, un pro peut passer 25 minutes sur le parquet un jour puis rater les trois matches suivants. Difficile de s’imposer ou de trouver du rythme dans ces conditions.

Luwawu-Cabarrot en sait quelque chose. Son temps de jeu et ses performances oscillent de haut en bas depuis son arrivée en NBA. Le natif de Cannes a déjà connu quatre franchises depuis sa draft en 2016 (vingt-quatrième choix). Mais là, au sein de la « bulle » Disney d’Orlando, il a vraiment ses chances de se mettre en valeur. En témoignent ses 24 points, son précédent record en carrière, inscrit il y a quelques jours contre Orlando.

Le jeune homme de 25 ans est inspiré. Et il est en forme. Après tout, avec son adresse, ses aptitudes physiques et sa polyvalence, il a tous les atouts pour se faire une place dans la ligue. Son moment est peut-être enfin arrivé.

Les 26 points de Timothé Luwawu-Cabarrot