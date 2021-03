On avait évoqué un coup de génie en apprenant la signature de Marc Gasol aux Los Angeles Lakers pour deux saisons. Un QI basket très important, une expérience énorme, un titre récent aux Raptors, ça sentait la très bonne affaire pour Frank Vogel. Sauf que quelques mois plus tard, le bilan de l'Espagnol est bien décevant.

Autre ses statistiques faiblardes, c'est son impact qui est remis en question. L'ancien défenseur de l'année prend de sacrés trous d'air dans sa moitié de terrain. Cette saison, il est le 150e joueur aux Defensive Win Shares, derrière des mecs comme Devin Booker, Kyrie Irving ou encore Seth Curry, pas réputés pour être de bons défenseurs. Hors, c'est un peu pour ça que les Lakers l'ont fait venir.

Résultat, les dirigeants regardent ce qu'il se passe sur le marché. Ils ont jusqu'au 25 mars pour monter un trade. Un peu plus s'ils veulent signer un free agent. Ces derniers temps, on parlait beaucoup de Andre Drummond, prochainement libéré de son contrat (si Cleveland n'arrive pas à l'échanger).

En remplaçant JaVale McGee et Dwight Howard par Marc Gasol et Montrezl Harrell, l'organisation a privilégié l'intelligence, le placement et l'habileté offensive plutôt que la verticalité et l'envergure. D'ailleurs, LA suit attentivement la situation de McGee à Cleveland et pourrait envisager de le faire revenir.