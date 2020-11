Marc Gasol aux Lakers, c’est deux saisons pleines

UPDATE : Marc Gasol signe pour deux ans aux Los Angeles Lakers

Les modalités du contrat de Marc Gasol aux Lakers sont désormais connus. L'ancien champion NBA s'est engagé pour deux saisons et 5,3 millions de dollars. Sans option. Son salaire est donc garanti, même en 2021-2022.

Marc Gasol has signed his two-year, $5.3M deal with the Lakers, source tells @TheAthleticNBA @Stadium. No team or player option in second season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020

23 novembre

Beaucoup se disaient que le recrutement des Los Angeles Lakers manquait un peu de défense et d'expérience du très haut niveau. Rob Pelinka vient de régler en partie le problème. Marc Gasol va marcher dans les pas de son frère Pau et devenir le nouveau pivot des Purple and Gold.

Le vétéran espagnol, que l'on pensait déterminé à rentrer à Barcelone il y a encore quelques semaines, va poursuivre sa carrière à Los Angeles, plus de 10 ans après le back to back réussi par son aîné. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Gasol a choisi de relever le défi d'aider LeBron James et Anthony Davis à conserver le titre de champion NBA. Il va parapher un contrat de deux ans.

Ce qui est amusant, c'est que Marc Gasol avait été drafté par les Lakers, mais avait été immédiatement tradé à Memphis dans l'échange qui avait permis aux Lakers de récupérer son frère Pau avec le succès que l'on connaît.

On ne sait pas encore comment s'articulera la raquette, ni ce dont est encore capable Marc Gasol à bientôt 36 ans, mais avec son flair et sa science défensive, le "Big Burrito" sera dans tous les cas une plus-value. Au poste 5, il partagera pour le moment les responsabilités et le temps de jeu avec Montrezl Harrell, volé aux Clippers il y a quelques jours.

Pour faire de la place à Marc Gasol, les Lakers se sont séparés de JaVale McGee, envoyé à Cleveland en échange de Jordan Bell et Alfonzo McKinnie.

Après Dennis Schröder, Wesley Matthews et Montrezl Harrell, Marc Gasol est la quatrième recrue des Lakers pendant cette intersaison. Et ce n'est sans doute pas fini. Pelinka sait que la saison précédente était une anomalie en termes de calendrier notamment et il veut mettre toutes les chances de son côté pour offrir de vraies chances de back to back aux Lakers.

