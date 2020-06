La dernière prise de parole de Bradley Beal au sujet des Brooklyn Nets a relancé les rumeurs. Au cours d'un l'entretien, il s'est dit très flatté par l'intérêt de Brooklyn et ses deux stars. Le fait que Kevin Durant et Kyrie Irving veuillent jouer avec lui l'a grandement interpellé, si bien qu'il a semé le doute dans l'esprit de tous, y compris le sien.

Avant cette sortie, Beal a toujours insisté. S'il n'est pas tradé, il veut terminer sa carrière à Washington. Mais à presque 27 ans, l'arrière des Wizards va rentrer dans ses meilleures années. Si sa franchise n'est pas compétitive, peut-être changera-t-il définitivement d'avis.

En attendant, Bradley Beal est lié à DC jusqu'en 2022. Le résultat d'une prolongation juteuse signée entre les deux parties en octobre dernier. Elle prendra effet à compter de la saison prochaine. Si bien qu'il n'est pas question pour sa direction de négocier un trade avec une quelconque équipe pour le moment.

"Ça n'arrivera pas dans un futur immédiat. Beal a dit aux Wizards exactement ce qu'il dit au public. Après qu'il ait signé sa prolongation il y a moins d'un an, les Wizards ne font plus comme s'il devait partir dès que son contrat aura expiré", explique Fred Katz de The Athletic.

En clair, le front office est carrément confiant sur une nouvelle prolongation avant même la Free Agency 2022, période où il pourra tester le marché pour la première fois de sa carrière. Cela dépendra évidemment des résultats de l'équipe, et de son association avec le revenant John Wall. Comme avec Anthony Davis ou Kawhi Leonard, Bradley Beal pourrait également faire pression pour être transféré avant. Mais nous en sommes aujourd'hui assez loin.