Bradley Beal pas insensible au fait de rejoindre KD et Kyrie aux Nets…

Malgré lui, Bradley Beal s'est retrouvé au coeur des rumeurs ces dernières semaines. Deuxième meilleur marqueur de la ligue avec 30,5 points en moyenne, l'arrière des Wizards est l'objet de convoitises des Nets. La franchise de Brooklyn souhaite associer une troisième star à Kevin Durant et Kyrie Irving. Ce Big Three serait détonnant, avec une force de frappe offensive sans équivalent dans la ligue.

Pour ça, Sean Marks va devoir lâcher du lourd, d'autant plus pour un joueur de 26 ans, qui vient de prolonger jusqu'en 2023 (avec une player option sur la dernière année). Mais le GM néo-zélandais a des assets pour convaincre son homologue des Wizards. On parle d'un package Dimwiddie-Allen-LeVert. Plus potentiellement un pick.

Le joueur, lui, a toujours suivi sa ligne directrice. Il veut gagner à Washington et y finir sa carrière. Il a toujours clamé son amour pour la capitale fédérale. Pas une seule fois, il n'a entre-ouvert la porte à un départ. Jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur cet intérêt des Nets...

"Ce n'est pas la première que fois que j'entends ce genre de truc. C'est intéressant. Le fait de voir que ces joueurs veulent jouer avec moi, je vois ça comme une forme de respect. Ça montre que je fais de bonnes choses. C'est un sentiment incroyable. Quand tu entends que Kyrie et KD te veulent, merde, c'est incroyable", dit-il.

"En même temps, tu ne sais pas à quel point c'est vrai. J'ai pris mes habitudes ici à DC. Je me suis dédié à cette ville, cette communauté. J'adore être ici et ce serait super de savoir que je pourrais tenter de gagner ici, au lieu d'une autre équipe. Mais je serais naïf de dire que je n'y penserai pas quand ça se présentera"

Pour la toute première fois, Bradley Beal admet à demi-mots qu'il pourrait être tenté par un autre challenge. Malgré leurs personnalités spéciales, Kyrie Irving et Kevin Durant restent parmi les tous meilleurs joueurs NBA. Jouer avec eux propulserait Bradley Beal dans la lumière, sans compter qu'il ferait des Nets un candidat encore plus renforcé pour le titre. Reste qu'il n'est pas maître de son destin et que la balle est dans le camp de sa direction.