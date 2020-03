Par habitude, on se dit généralement qu'un joueur de très haut niveau qui évolue dans une équipe incapable de se qualifier en playoffs où d'y être compétitive va immanquablement s'en aller. Bradley Beal a l'air prêt à être l'exception qui confirme la règle. L'arrière All-Star (enfin, pas cette année...) des Washington Wizards ne cesse de clamer qu'il se sent bien dans la capitale fédérale et qu'il n'a aucune envie d'en partir. Beal ne serait pas le premier à changer d'avis, mais il est pour le moment complètement déterminé à ne jamais changer d'équipe jusqu'à la fin de sa carrière. C'est ce qu'il a expliqué à Marc J. Spears de The Undefeated.

"Je m'inspire de Kobe Bryant, de Dwyane Wade, de Dirk Nowitzki, Udonis Haslem, et de comment ils sont restés dans la même situation pendant longtemps. Je déteste le changement. Si ça se produit, c'est comme ça. Mais si j'ai le pouvoir de contrôler ça, je finirai ma carrière à Washington".

Les choses vont vite en NBA. Mais Bradley Beal a l'air effectivement sûr de lui. Peut-être les Wizards décideront-ils d'appuyer sur le bouton reset un jour et Beal sera alors leur meilleur atout pour reconstruire via un trade. Ils auraient déjà pu le faire par le passé, mais ont aussi voulu récompenser la fidélité de leur joueur.

Cette saison, Washington a encore une maigre chance de disputer les playoffs, mais le plus probable est qu'ils manquent la post-saison pour la deuxième saison de suite. Ce ne sera pas de la faute de Bradley Beal, qui tourne à 30.4 points et 6.1 passes de moyenne à 45.5%.

Les stats de Bradley Beal en 2019-2020