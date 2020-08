Lonzo Ball, son aveu fort sur l’échec des Pelicans dans la bulle

Présentés comme l'un des sérieux candidats dans la course aux Playoffs à l'Ouest, les New Orleans Pelicans ont grandement déçu. Avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites, la franchise de Louisiane se retrouve d'ores et déjà éliminée. Une énorme désillusion pour cette jeune équipe, qui disposait de grandes ambitions. Sur cette bulle à Disney, Lonzo Ball a été le symbole de cet échec. Plutôt performant cette saison jusqu'en mars, le meneur n'a jamais trouvé son rythme à Orlando : 5,7 points, 5,3 rebonds et 7 passes décisives de moyenne avec un terrible 26% aux tirs. Lucide sur ses prestations, l'ancien des Los Angeles Lakers a assumé ses responsabilités.

"J’ai l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe. Je sais que j’ai une grande part de responsabilité dans cet échec. Habituellement, quand je joue bien, nous gagnons. Et il s’agit d’une évidence, je n’ai pas bien joué sur cette période. Nous allons rentrer très tôt à la maison et je vais devoir vivre avec ça", a lancé Lonzo Ball face à la presse.

Zion et les Pelicans, c’est quoi la suite ?

Un vrai mea-culpa de la part de Lonzo Ball. En réalité, le jeune talent n'est pas le seul responsable. Mais effectivement, il n'a pas aidé son équipe avec ses difficultés. L'an prochain, il risque d'avoir envie de prendre sa revanche.