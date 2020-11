Les Lakers gardent Kostas Antetokounmpo… en attendant Giannis ?

Les Los Angeles Lakers vont offrir un nouveau « Two way contract » à Kostas Antetokounmpo, le petit frère de Giannis.

L’intersaison des Los Angeles Lakers est une belle réussite. Bien que champions en titre, les Californiens ont réussi à se renforcer en récupérant des joueurs comme Dennis Schröder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews, etc. Du beau boulot. Maintenant, la franchise n’a plus qu’à compléter l’effectif à la marge. En préparant éventuellement l’avenir.

Les Angelenos ont par exemple conservé Kostas Antetokounmpo. Celui signe un nouveau « Two way contract » avec l’équipe californienne. Il a très peu joué avec les Lakers, à peine quatre minutes, mais il brillait en G-League où il compilait plus de 14 points et 7 rebonds de moyenne.

Surtout, on peut se demander si les Lakers ne préparent pas le terrain pour ensuite draguer Giannis Antetokounmpo. On sait que le double-MVP serait l’une des cibles non dissimulée des dirigeants de L.A. Schröder partage d’ailleurs le même agent que le Grec.

En continuant de prendre soin auprès de son frère Kostas, les Lakers envoient du même coup un message à Giannis. On notera aussi qu’Anthony Davis n’a toujours pas signé son nouveau contrat. Selon plusieurs insiders, il attendrait de voir quelle décision prend la superstar des Milwaukee Bucks. Pour éventuellement opter pour un deal très court si Antetokounmpo venait à refuser le super max cet hiver.

