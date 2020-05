Comment Luka Doncic a conquis Mark Cuban et les Mavs

Luka Doncic est un joueur unique et on n'a sans doute pas encore tout vu. Le Slovène était lancé dans une superbe deuxième saison en NBA avec les Dallas Mavericks, jusqu'à ce que celle-ci soit interrompue. En plus d'afficher des statistiques épatantes, Doncic a décroché sa première participation au All-Star Game et était sur le point de ramener les Mavs en playoffs.

Mark Cuban, le propriétaire de la franchise, est très conscient de la chance incroyable d'avoir pu récupérer Luka Doncic lors de la Draft 2018. Mais à quel moment s'est-il vraiment rendu compte que ses subordonnés n'avaient pas juste drafté un excellent joueur mais un possible futur monstre sacré ?

C'est ce qu'il a raconté à Hoopshype lors d'un entretien cette semaine.

"J'ai réalisé que Luka Doncic était un talent comme on n'en voit pas d'autre dans une génération après 10 matches lors de sa première saison. On avait vu des choses incroyables de sa part quand il était en Europe, évidemment. Tu ne gagnes pas des titres de MVP et des championnats à 17 ou 18 ans dans la deuxième meilleure ligue de la planète sans être phénoménal.

On avait aussi vu de belles choses de sa part avant la Draft, sur des pick up games. Il dominait. Mais on ne peut jamais vraiment savoir. Beaucoup de gars très talentueux viennent en NBA, mais on ne sait jamais avant de vraiment les voir dans des matches de saison régulière.

Il y a encore ce niveau tout à fait différent en playoffs où on n'a pas encore vu Luka... Mais après 10 matches, j'ai vu qu'il était spécial. Je ne pensais pas qu'il serait comme ça aussi rapidement. Il a été Rookie de l'Année et a directement passé un cap derrière. C'est la preuve de son talent et de sa volonté de travailler dur.

Quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Luka Doncic, il y a des moments où tu n'en reviens pas. Michael Finley est assis à côté de moi lors des matches à domicile. Et parfois je lui envoie des coups dans la poitrine juste parce que Luka a réussi une action incroyable. [...] Avoir un joueur générationnel comme ça, c'est fantastique, mais ça ne veut rien dire tant que tu n'as pas gagné de bague".

Difficile de ne pas apprécier le talent de Luka Doncic. Il faut reconnaître que le voir en action sur un terrain de basket en NBA fait partie des choses qui nous manquent le plus depuis l'interruption de la saison. On a envie de voir ce que donnera son association avec Kristaps Porzingis sur une série de playoffs et au-delà.

Une chose est sûre. Mark Cuban le tient en très haute estime, à la manière de la relation qu'il a créée avec Dirk Nowitzki à l'époque. Voilà qui devrait suffire à convaincre les fans des Mavs qu'ils pourront compter sur un joueur fantastique pendant quelques années...