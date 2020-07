Luka Doncic et Kristaps Porzingis sont prêts à tout casser

A trois semaines de la reprise de la saison NBA, Luka Doncic et Kristaps Porzingis vont pouvoir reformer le duo le plus prometteur de la ligue.

Mine de rien, dans quelques semaines, Luka Doncic et Kristaps Porzingis vont disputer les premiers playoffs de leur jeune carrière en NBA. Si dans certaines franchises les tandems censés porter l'équipe sur les années à venir ont parfois des relations tendues (coucou Rudy et Donovan), ce n'est absolument pas le cas chez les Dallas Mavericks. Le Slovène et le Letton sont comme cul et chemise depuis que ce dernier est arrivé au Texas via un trade* dont a toujours peine à croire qu'il ait pu plaire aux Knicks à l'époque...

Cette semaine, Kristaps Porzingis a évoqué cette connexion que l'on a déjà pu voir cette saison entre Luka Doncic et lui. Il y a de l'appétit et l'envie d'aller de l'avant à deux, c'est très palpable.

"Je ne crois pas que la reprise sera dure. On travaille ensemble avec Luka depuis que l'on est revenus. Dès que l'on a pu apprendre à se connaître sur le terrain cette saison, c'est allé vite. On a tout de suite créé une alchimie. Je ne pense vraiment pas que l'on va régresser là-dessus. Je pense même que l'on ne peut que aller de l'avant avec Luka.

On va dans la bonne direction et on est tous les deux hyper contents de jouer ensemble. [...] On travaille très dur et on a hâte de montrer tout ça sur le terrain".

Luka Doncic, de son côté, a perdu les quelques kilos qu'il avait pris pendant le confinement et semble aussi très affûté. Le playmaker des Mavs est ravi de retrouver le Letton dans la bulle.

"Kristaps et moi, c'est vrai qu'on une véritable alchimie. C'était déjà le cas avant la saison et ça va être encore plus solide avec le temps, on va continuer de grandir ensemble", a expliqué Luka Doncic lors d'un conference call.

Pour sa première saison pleine depuis sa blessure au genou, Kristaps Porzingis tournait à 19.2 points, 9.5 rebonds et 2 contres de moyenne, tout en estimant qu'il était très loin de ce qu'il était capable de faire. Avec le break qui a permis à tout le monde de soigner ses pépins physiques, Doncic en particulier, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer les Mavs comme un outsider intéressant dans ces playoffs si particuliers qui se profilent ?

*Les Knicks ont récupéré DeAndre Jordan (en fin de contrat), Wesley Matthews (coupé), Dennis Smith Jr (pour le moment un flop), un 1er tour 2021 (vu le niveau des Mavs, il ne sera pas très élevé) et un 1er tour 2023 protégé top 10.