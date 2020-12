Luka Doncic voit LaMelo Ball devenir « un grand joueur » en NBA

LaMelo Ball a délivré le meilleur match de sa jeune carrière hier soir. 22 points, 8 rebonds et 5 passes pour contribuer au succès des Charlotte Hornets contre les Dallas Mavericks (118-99). Une belle performance sous les yeux de Luka Doncic, limité à 12 points. Le Slovène ne pouvait que saluer la prestation de son adversaire.

Son shoot, sa forme, Luka Doncic doit faire mieux et il le sait

« C’est un très bon joueur et il a fait un super match. Je pense qu’il deviendra un grand joueur et il devrait continuer à s’amuser. »

Du plaisir, il en procure aux spectateurs et aux fans des Hornets avec ses passes, sa vista, etc. Un vrai showman. Qui satisfait son coach et ses coéquipiers.

« LaMelo grandit à chaque match », confie James Borrego. « Cette rencontre est marquée de son empreinte. Il a joué avec calme et confiance. » « Melo est un super joueur », poursuit Miles Bridges. « Il n’est pas le troisième choix de draft par hasard. Il prend des décisions intelligentes. Je suis fier de lui. Il grandit sous nos yeux. »

Les frelons peuvent se féliciter d’avoir misé sur lui. Ils tiennent là un meneur intrigant au potentiel excitant. Maintenant, il faut continuer à le développer sans s’enflammer.

LaMelo Ball, apprenez à aimer le pur showman de demain !