Son shoot, sa forme, Luka Doncic doit faire mieux et il le sait

Luka Doncic et les Mavs connaissent un début de saison un peu poussif. Le génie slovène ne se fait pas de bile et sait ce qu'il doit améliorer.

L'humiliation historique infligée aux Los Angeles Clippers dimanche dernier était sans doute un trompe l'oeil. Les Dallas Mavericks affichent 3 défaites en 4 matches cette saison et ont un peu de mal à se mettre en route. Il en va de même pour Luka Doncic qui, entre deux coups de génie, n'arrive pas à aussi bien régler la mire que la saison dernière. Le Slovène affiche toujours des stats dont le commun des mortels se satisferait pleinement (23.8 points, 6.3 passes et 5.8 rebonds de moyenne), mais les attentes sont encore plus élevées désormais.

Avec ce qu'il a montré en 2019-2020, Doncic est un candidat naturel au titre de MVP et il est conscient que ce qu'il propose pour le moment n'est pas encore suffisant. Au niveau de l'adresse extérieure (9% à 3 points...), qui était déjà l'une des lacunes de son jeu la saison passée, mais aussi du volume de points (5 de moins en moyenne que la saison dernière), Luka Doncic est en dessous de ses temps de passage. Contre les Charlotte Hornets la nuit dernière, il n'a pas réussi à surnager.

Au sortir de la rencontre, l'ancien Madrilène a reconnu qu'il n'était pas encore dans sa meilleure forme.

"J'ai les jambes vraiment fatiguées, mais ce n'est pas une excuse. J'améliore ma forme au fur et à mesure parce qu'on a eu une intersaison très courte. Je dois faire bien mieux que ça. J'ai 21 ans, c'est ma troisième saison et je peux encore faire énormément de progrès. Pour le shoot, je dois continuer de travailler tous les jours. Si tu travailles dessus constamment, ça finit par rentrer, c'est comme ça que je vois les choses", a expliqué Doncic sur ESPN.

Les Mavs vont bientôt récupérer Kristaps Porzingis, dont la connexion avec Luka Doncic avait été impressionnante la saison dernière. Mais avant même que le Letton ne revienne au jeu, la jeune superstar de Dallas va devoir monter en régime ou faire en sorte que le groupe dans son ensemble augmente le tempo. Bien qu'encore longue, la saison est plus courte que d'habitude et il est toujours périlleux de prendre du retard dans la Conférence Ouest...