Si Luka Doncic a réussi une série de playoffs magnifique contre les Los Angeles Clippers malgré l'élimination, on ne peut pas dire que Marcus Morris y a contribué. Histoire de boucler la boucle après plusieurs prises de bec, le soupçon de coups très bas et quelques déclarations dans la presse, les deux hommes ont remis le couvert dans le game 6 la nuit dernière.

A la fin du 1er quart-temps, Morris a été éjecté pour un vilain geste sur le Slovène - Doc Rivers a expliqué que son joueur "avait juste joué le ballon" et on attendait que Doncic en parle après la rencontre. C'est chose faite, avec beaucoup moins de retenue que lors des précédentes rencontres où il avait réussi à se montrer un peu détaché.

Marcus Morris n'a lui pas manqué l'occasion de lui répondre sur les réseaux.

On peut supposer que ces deux-là se retrouveront la saison prochaine ou dans les années à venir en playoffs. En attendant, on conseille à Morris de ne pas partir en vacances dans les Balkans. Ou au Texas. Ou même en Europe. N'importe où les gens adorent Luka Doncic, en fait.

