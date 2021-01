Luka Doncic, encore une statistique folle pour le Slovène

Les Houston Rockets ont beau avoir James Harden, John Wall et Christian Wood dans leurs rangs, ils n’étaient pas en mesure de lutter contre Luka Doncic et les Dallas Mavericks hier soir (113-100). Parce que le Slovène a encore été phénoménal avec 33 points, 16 rebonds et 11 passes décisives.

Luka Doncic is the first player with a 30-point, 15-rebound, 10-assist triple-double since Luka Doncic on 8/4/20, who was the first to do it since Luka Doncic on 3/4/20. — Bobby Karalla (@bobbykaralla) January 5, 2021

Un triple-double avec plus de 30 points et 15 rebonds au compteur, ça n’arrive pas tous les jours. En réalité le dernier remonte à il y a cinq mois et il s’agissait déjà d’une performance de… Luka Doncic. Et celui d’avant ? Et bien, Luka Doncic, bien entendu.

Ça montre à quel point le maître à jouer des Mavericks est capable de prestations uniques. Un meneur de grande taille, qui lit le jeu, score, dirige, prend des rebonds, etc. Un monstre de statistiques qui devrait battre bien des records dans les années à venir.

