En dehors des fans des Los Angeles Clippers et de Marcus Morris, tout le monde regrette de ne pas voir Luka Doncic poursuivre son parcours en playoffs avec les Dallas Mavericks. Le Slovène a été exceptionnel et a montré tout ce que n'importe quelle franchise attend d'un franchise player et d'une superstar. Le tout, à 21 ans... S'il paraît évident que Dallas va procéder à des améliorations dans l'effectif pour mieux encadrer Luka Doncic, l'ancien Madrilène veut aussi progresser lui-même.

C'est ce qu'il a expliqué dans des propos relayés par le Washington Post après le game 6 dimanche. Il y a un secteur en particulier dans lequel Doncic veut absolument franchir un palier.

"Il y a beaucoup de choses que je peux améliorer dans mon jeu. On ne peut pas se contenter d'un seul truc. On doit tout travailler. Mais je sais que je vais quand même travailler en particulier sur mon shoot. C'est la clé".

Avec Luka Doncic, Dallas peut rêver d’un avenir en grand

On l'a vu durant cette série contre les Clippers, Luka Doncic est capable de rentrer des shoots clutch. En revanche, sur la durée, son pourcentage d'adresse extérieure, en saison régulière ou en playoffs, est encore trop faible pour faire de lui une vraie menace. Pendant ce 1er tour, le Texan a shooté à 34.3% à 3 points, ce qui était déjà mieux que ce qu'il avait proposé au cours de la saison régulière (31.6%). Malgré ces chiffres il est vrai peu reluisants, Luka Doncic a été l'un des meilleurs joueurs NBA cette saison - on peut l'inclure dans un top 5 ou 6 pour le MVP sans scrupule - en pesant dans d'autres secteurs que le tir extérieur.

S'il se met en plus à tourner autour des 40% à 3 points alors qu'il est déjà à 28.8 points, 9.4 rebonds et 8.8 passes de moyenne à 46% d'adresse globale, les adversaires de Dallas vont avoir de sérieux maux de tête.