Le jour où Magic Johnson a osé provoquer Michael Jordan… Il ne l’a jamais refait !

Les anecdotes des légendes de la NBA valent leur pesant d'or et Magic Johnson, invité sur le plateau de Jimmy Kimmel il y a quelques années, nous en avait livré une succulente avec Michael Jordan. Lors de cet entretien, Kimmel demande à Magic s'il avait déjà provoqué MJ. "Une seule fois", lui répond t-il.

La scène s'est déroulée aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, au moment de la Dream Team. Pendant les entraînements, l'équipe était scindée en deux pour les oppositions, l'Est (Jordan, Barkley, Bird, Pippen et Ewing (!!!)) d'un côté et l'Ouest (Magic, Robinson, Malone, Mullin, Stockton et Drexler) de l'autre.

"Nous jouions tous les jours. Lors du quatrième jour, nous menions 12-2 et je suis allé le voir en lui disant : 'hey man, si tu ne te transformes pas en Air Jordan, on va encore te botter le cul aujourd'hui'.

Ses yeux sont devenus immenses et il a commencé à tirer la langue (il l'imite). Il mets un premier shoot à 3 points (il mime en train de le pointer du doigt en tirant la langue), puis un autre (il mime à nouveau, de la même façon)."

C'est également ce jour-là que Magic Johnson a vu le dunk le plus incroyable de se carrière, signé MJ bien entendu.

"Il part ensuite sur la droite et s'élève, David Robinson aussi. Il s'est dit 'c'est bon je peux m'asseoir en l'air, Robinson va descendre avant moi' et il claque alors un 360 degrés. Un 360 dans un match d'entraînement ! Je me suis 'Oh mon dieu' !".

Ne jamais chercher Michael Jordan...

Le meilleur de Magic Johnson et Michael Jordan avec Team USA