Petit tour en cellule pour Malik Beasley, arrêté par la police

Vous avez passé un bon weekend ? Probablement meilleur que celui de Malik Beasley. Et pour cause, l’arrière des Minnesota Timberwolves est resté enfermé du samedi au dimanche après avoir été interpellé par la police à son domicile. Les détails de l’affaire sont très flous et peu nombreux. Mais, pour faire simple, il a été arrêté en étant suspecté de posséder de la marijuana et de cacher des armes volées. Emmené en cellule sans avoir la possibilité de sortir sous caution, le joueur de 23 ans a finalement été libéré le lendemain.

Sa franchise mènerait actuellement l’enquête pour savoir ce qui s’est passé. Mais The Athletic assure que Beasley ne devrait pas être poursuivi par la justice à l’heure actuelle.

Le timing n’est clairement pas idéal pour le dix-neuvième choix de la draft 2016. Il est free agent protégé cette intersaison, et donc susceptible de signer un nouveau deal. Les Timberwolves peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre qui lui sera faite après l’avoir récupéré aux Denver Nuggets en cours d’exercice. La franchise tient particulièrement à son scoreur qui a montré de belles choses en 14 matches dans le Minnesota. Il tournait à plus de 20 points et 5 rebonds par rencontre.