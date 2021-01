Triste journée, triste anniversaire. Il y a un an jour pour jour, le 26 janvier 2020, nous restions estomaqués en découvrant l’avalanche de textos et de notifications en tout genre nous annonçant l’impensable. Kobe Bryant venait de décoller une dernière fois et ne reviendrait plus parmi nous…

En fonction de la relation que l’on entretenait avec lui, perdre Kobe Bryant, c’était comme perdre une idole, un modèle, un proche ou même un voisin, tant il s’était fait une place dans notre quotidien. Que l’on soit fan ou hater, amoureux de sa technique et de sa mentalité ou de son sens exacerbé de la compétition, il ne laissait personne indifférent et il n’y avait pas une fin de match durant laquelle il ne nous tenait pas en haleine, au bord de notre siège.

Le choc passé, l’émotion en partie dissipée, nous nous sommes donné comme challenge de composer un Mook qui rende hommage à sa carrière et au personnage complexe qu’il était, avec sa part de gloire et sa part d’ombre. A ce jour, ce numéro est l’un desquels nous sommes le plus fier.

Ce Mook hommage, c’est 256 pages d’entretiens, de portraits, d’analyses, d’illustrations, de souvenirs et d’émotion pour célébrer la carrière et le parcours hors-normes de Kobe Bryant.

Plus récemment, nous avons réédité dans un format premium de plus de 300 pages notre Mook #1, intégralement dédié à Los Angeles et où le Black Mamba trône en belle place sur la cover, aux côtés de LeBron James et de Magic Johnson.

REVERSE #1 édition Premium : Tout le basket de L.A. dans un Mook hors-norme

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore découvert ces Mooks et qui voudraient tout savoir de Kobe Bryant et de la ville dans laquelle il a écrit ses plus belles pages d’histoire, nous avons décidé de vous offrir les frais de port* et ce jusqu’au vendredi 29 janvier 2021.

Kobe n’est plus là, mais il n’a pas fini d’inspirer la planète basket…

Et puis, dans une période aussi compliquée et difficile que celle que nous traversons depuis la disparition de Kobe Bryant, on a plus que jamais besoin les uns des autres. Un immense merci, donc, à vous tous, que le basketball consume autant que nous, de nous avoir manifesté un tel soutien depuis le premier jour. On est ensemble !

* : Offre valable uniquement pour la France métropolitaine