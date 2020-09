Marcus Smart, un contre décisif qui a scellé le succès des Celtics

Les Boston Celtics vont défier le Miami Heat en finale de la Conférence Est. Au terme d'une série accrochée, les hommes de Brad Stevens ont dominé les Toronto Raptors (92-87) lors du Game 7 la nuit dernière. Avec 29 points, 12 rebonds et 7 passes décisives, Jayson Tatum a donc été le grand artisan de cette qualification. Cependant, une action a eu un énorme impact sur le dénouement de cette partie : un contre de Marcus Smart sur Norman Powell. A 89-87 avec encore une minute à jouer, le Celtic a refusé l'accès au cercle au joueur des Raptors. Une action défensive qui a ainsi permis à Boston de filer vers la victoire.

"Dès que Norman a pris le ballon, je me suis souvenu du dernier match (Powell a marqué un and-one décisif, ndlr). Dans ma tête, je me suis répété : 'il va tenter le dunk. Je ne dois pas faire faute. Donc je vais le rencontrer en haut et on va voir qui va gagner ce duel'.

Je mise sur moi-même 110% du temps. Je suis dans la meilleure équipe défensive de la saison pour une saison et je le crois de tout mon cœur", a ainsi assuré Marcus Smart face aux médias.