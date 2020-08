Marcus Smart ne voit pas meilleur que lui dans un domaine

Il fait partie de ces joueurs qui peuvent, sans marquer, changer le visage d'un match. D'une équipe. Par son agressivité, sa lecture, son intensité et son dévouement, Marcus Smart vaut de l'or pour un coach. Et en plus, il se met à sérieusement à mettre dedans de loin. Aujourd'hui, le pitbull est sans aucun doute l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Son style, comparable à celui de Pat Beverley, peut rendre fou n'importe quel attaquant. Les meilleurs se sont déjà pris les pieds dans le tapis.

Quand Marcus Smart rendait fou James Harden

Méritait-il de figurer dans les trois finalistes pour le DPOY ? Sans doute. Mais il paye sa taille, son poste. Giannis, Anthony Davis et Rudy Gobert sont des défenseurs très complets dans leur style. Et très efficaces. Mais ça n'empêche pas l'ancien d'Oklahoma State de se voir comme le numéro 1.

"C'est ce que je fais. C'est moi, le meilleur défenseur de la ligue. Je sais ce que je suis et mes coéquipiers le savent aussi".

Comme bien d'autres meneurs/arrières avant et après lui, Marcus Smart n'aura sans doute le DOPY. Mais une place récurrente dans la All-NBA Defensive Team ? Assurément.