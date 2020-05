Mark Cuban révèle le dernier obstacle à une reprise de la NBA

Optimiste pour la reprise de la NBA, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban a fait savoir qu'il n'y avait plus qu'un obstacle pour reprendre.

A l'arrêt depuis le 11 mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, la NBA se dirige doucement vers une reprise. En effet, les dirigeants de la Ligue discutent actuellement de la possibilité de reprendre à Disney avec un nouveau format. Pour Charles Barkley, il n'y a d'ailleurs aucun doute à ce sujet. Et de son côté, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban affiche également son optimisme. En effet, pour l'homme d'affaires, il reste seulement un obstacle pour le retour des compétitions : la possibilité d'avoir assez de tests.

"Par rapport à ce que j'ai compris des discussions que j'ai entendues, on n'attend plus qu'une chose : qu'il y ait assez de tests pour tout le monde. Dans certains états, il est très facile d'avoir des tests. Mais dans d'autres états, c'est plus difficile.

Donc nous ne voulons pas prendre des tests pour la NBA alors que certains citoyens américains en ont besoin. Une fois cet obstacle dépassé, je pense que c'est imminent d'ailleurs, nous serons dans une bonne position pour reprendre. Nous avons vu l'exemple de la Bundesliga (foot allemand) et nous apprenons de ça. Je suis donc plus confiant", a commenté Mark Cuban pour The Dallas Morning News.

Une excellente nouvelle en perspective pour tous les amoureux de la NBA !