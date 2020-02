Marvin Bagley pourrait ne pas rejouer de la saison

La saison de Marvin Bagley pourrait être définitivement noire. Et on peut même parler du début de sa carrière. L'an passé, celui qui était rookie à l'époque n'avait disputé que 62 matches avec les Kings. En 2019/20, le compteur reste bloqué à 13. Et cela pourrait ne pas changer puisque tout indique que Sacramento ne prendra aucun risque avec son joueur, blessé au pied depuis fin décembre. Drafté en seconde position de la Draft 2018, Marvin Bagley a tout de même expliqué qu'il voulait rejouer avant la fin de cet exercice.

"Je vais tenter de revenir mais c'est encore trop loin à l'heure actuelle. La chose la plus importante est que je sois en bonne santé. Je veux jouer. Ça craint."

On espère pour Sacramento qu'il ne regretteront pas pendant très longtemps le fait de ne pas avoir sélectionné Luka Doncic avec ce pick#2.

