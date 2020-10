Metta World Peace donne son GOAT, « encore plus fort que les aliens »

Metta World Peace a toujours eu un vrai sens de la formule, son patronyme en témoigne. Alors quand il s’agit de parler du GOAT, l’ancien champion NBA a su trouver des mots surprenants pour expliquer son choix.

« LeBron James est le GOAT. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour en mettant quelqu’un devant mon frère Kobe et mon favori MJ. J’ai été un All-Star avec le numéro 23, en l’honneur à MJ. Mais le King est le plus grand athlète de cette galaxie, encore plus fort que les aliens. »

On ne se lassera décidément pas des analyses de Metta World Peace. Même si on est étonné de le voir classer LeBron James devant ses idoles Kobe Bryant et surtout Michael Jordan. Peut-être en partie avec la culture de l’instant. Le King est en passe de décrocher un quatrième titre, peut-être dès ce soir. En tant qu’ancien joueur des Los Angeles Lakers, MWP est particulièrement partisan.

Mais il est vrai que le natif d’Akron mérite au moins d’être (vraiment) dans la discussion. Sa longévité au plus haut niveau est incroyable. Dix-sept saisons en NBA, dix finales. Des accomplissements légendaires en playoffs. On comprend qu’il puisse être considéré comme le GOAT par certains, que ce soit World Peace ou Isiah Thomas.