Il n’y a plus qu’un seul joueur en activité à avoir affronté Michael Jordan

Les anciens, vous êtes prêts à reprendre un coup de vieux dans la tronche ? Avec le départ en retraite de Vince Carter, officialisé jeudi par "Vinsanity" en personne, tous les joueurs qui ont affronté au moins une fois Michael Jordan dans un match en NBA ne sont plus en activité dans la ligue.

Tous ? Non. Un homme résiste encore et toujours au temps qui passe. A 37 ans, Tyson Chandler n'est pas le joueur le plus âgé de la ligue. Udonis Haslem, 39 ans, et Kyle Korver, 38 ans, font mieux que lui en la matière. Pourtant, ni le taulier du Miami Heat, ni le tireur d'élite des Milwaukee Bucks, n'ont eu la chance de croiser Michael Jordan sur un terrain. Tous les deux ont débuté leur carrière lors de la saison 2003-2004, quelques semaines après la troisième et dernière retraite de l'icône.

On l'oublie souvent, mais Tyson Chandler est en NBA depuis 2001 ! Le n°2 de la Draft de cette année-là était un phénomène au lycée de Dominguez à Compton. A l'époque, il avait opté pour le grand saut entre le basket de high school et les pros, comme d'autres l'ont fait jusqu'à ce que la ligue ne l'interdise. A 19 ans, et alors qu'il portait le maillot des Chicago Bulls - comme un symbole - Tyson Chandler a donc affronté Jordan et les Washington Wizards.

Jamal Crawford a encore son mot à dire

Sur les deux saisons durant lesquelles MJ a fait de son mieux pour aider Washington, Tyson Chandler l'a affronté 6 fois. Le bilan de ces oppositions (merci Basketball Reference) : 5-1 pour Michael Jordan, avec 16.2 points, 7.8 rebonds et 5 passes pour le GOAT, à seulement 35.6% au shoot.

Il y a toutefois un scénario où un autre ancien adversaire de Michael Jordan revient au jeu. Jamal Crawford, 40 ans, espère toujours qu'une équipe lui donnera sa chance, que ce soit pour la reprise de la saison dans la bulle d'Orlando ou la saison prochaine. "J-Crossover" peut lui aussi se vanter d'avoir été sur un terrain en match officiel contre Michael Jordan. Crawford est lui arrivé en NBA en 2000, avant le comeback de Jojo en 2001. Il n'a pu l'affronter que quatre fois, à cause d'une blessure qui a pourri sa saison 2001-2002, lui aussi avec Chicago.

Les jeunes, ne vous moquez pas. Vous aussi ça vous fera drôle quand tous les joueurs qui ont affronté LeBron James au moins une fois dans leur carrière auront pris leur retraite. Bon, ça risque de prendre un peu de temps vu que le gars semble prêt à jouer au-delà de 40 piges et avec son fils, mais quand même !

Il y aura alors aussi un Highlander, un dernier survivant, comme l'est Tyson Chandler, membre des Houston Rockets, aujourd'hui.

Les oppositions Tyson Chandler vs Michael Jordan