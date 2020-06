Michael Jordan fait un don de 100 millions pour lutter contre le racisme

Après les récents événements aux Etats-Unis, Michael Jordan, via sa marque, a réalisé un don de 100 millions de dollars à des associations.

Depuis le décès de George Floyd, un homme noir assassiné par un policier, les manifestations se multiplient aux Etats-Unis pour lutter contre le racisme. Après une prise de parole particulièrement forte, Michael Jordan a décidé d'agir. Via sa marque, Jordan Brand, le propriétaire des Charlotte Hornets a ainsi promis un don de 100 millions de dollars sur 10 ans pour des associations luttant pour "garantir l'équité raciale, la justice sociale et un meilleur accès à l'éducation".

"Jordan Brand c'est nous, la communauté noire. Jordan Brand est plus qu'un homme. Cela a toujours été une famille. Nous sommes une famille fière qui a toujours surmonté les obstacles, combattu contre la discrimination dans les communautés du monde entier et travaillé tous les jours pour éradiquer le racisme et les dégâts de l'injustice.

La volonté, le travail, l'excellence que le monde a appris sont le résultat d'une génération après l'autre, déversant leurs rêves dans la suivante. Nous sommes en 2020, et notre famille comprend désormais tous ceux qui aspirent à notre mode de vie. Pourtant, même si les choses ont changé, le pire reste le même.

Les vies noires comptent. Ce n'est pas une déclaration controversée. Tant que le racisme enraciné qui permet aux institutions de notre pays d’échouer ne sera pas complètement éradiqué, nous resterons déterminés à protéger et à améliorer la vie des gens noirs.

Aujourd'hui, nous annonçons que Michael Jordan et Jordan Brand feront un don de 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années à des organisations dédiées à garantir l'égalité raciale, la justice sociale et un meilleur accès à l'éducation", peut-on ainsi lire dans un communiqué.

Un superbe geste de la part de Michael Jordan.